Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi
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Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi

Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın renklerine bağlamaya çalıştığı Ghezzal için Galatasaray'ın devreye girmesine siyah-beyazlı cepheden sürpriz bir tepki geldi. Kara Kartal'ın kondisyoneri Stefano Marrone sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Juventus önceki sezonda takımda oynayan bir futbolcuyla pazarlık yaparken asla ve asla Milan ya da İnter giremez, ilgilendirmez ve başka teklif edemez! Neden hiç kimse burada bunları söylemiyor?" ifadelerini kullandı. Marrone paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Beşiktaş ve Galatasaray Ghezzal transferi için kıyasıya bir yarış içinde. Beşiktaş'ta kiralık oynadığı geçen sezon siyah-beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan futbolcuyu transfer etmek için sarı-kırmızılıların devreye girmesine beklenmedik bir tepki geldi. Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı topa tuttu.

"NEDEN HİÇ KİMSE BUNLARI SÖYLEMİYOR?"

Instagram hesabından paylaşım yapan Marrone, "Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa tam etik dışı olduğunu herkes söyler. Yani Juventus önceki sezonda takımda oynayan bir futbolcuyla pazarlık yaparken asla ve asla Milan ya da İnter giremez, ilgilendirmez ve başka teklif edemez! Neden hiç kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?" şeklinde paylaşım yaptı. Marrone daha sonra bu paylaşımını sildi.

Beşiktaş cephesinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi
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Ali Gülhan
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Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi - Haberler Spor
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