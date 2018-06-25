Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den Güven Yalçın'ı Transfer Etti

Yeni sezon öncesinde kadrosunu gençleştirmek isteyen Beşiktaş, ilk transferini Almanya'dan yaptı. Alman Bild gazetesi, Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'in 19 yaşındaki genç yeteneği Güven Yalçın ile anlaştığını yazdı. Habere göre, Siyah Beyazlılar, forvet oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

TÜRKİYE U17 MİLLİ TAKIMIYLA 7 MAÇTA 3 GOL ATTI

Türkiye U19 Milli Takımında da oynayan 1.84 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen U 19 takımının formasını giydi. Türkiye U19 takımıyla 7 maçta 3 gol atan Güven Yalçın, geçen sezon da Leverkusen formasıyla da 27 maça 11 gol ve 5 asist sığdırdı