Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yunus Mallı ile Görüştü
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca'nın yerine Yunus Mallı'yı transfer etmek istiyor.
Anderson Talisca'nın yerine 10 numara arayan Beşiktaş'ın gündemine Yunus Mallı girdi.
Sözcü Spor da yer alan habere göre Bundesliga'da play-out oynayarak kümede kalan Wolfsburg'da forma giyen Yunus için Fikret Orman ilk hamlesini yaptı ve ağabeyi İlhan Mallı ile buluştu.
TALISCA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜYOR
Orman görüşmede 26 yaşındaki futbolcunun öncelikle Türkiye'de ve Beşiktaş'ta oynamak isteyip istemediğini sordu ve olumlu yanıt aldı. Görüşmede yeni bir yapılanma içine gireceklerini belriten Orman, Yunus'u Talisca'nın yerine düşündüklerini söyledi.
YORUMLAR (4)
-
BJK ÇOK UMRUNDA YÜRÜ ORDANCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Yunus Mallı vasat bir oyuncu.,Talisca gibi golcü oyuncu almazlarsa.,beşiktaş hayal kırıklıgı yaşayabilir.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
KENDİ ADINA KONUŞ BENDE VANLIYIM FANATİK BJK LİYİM.BJK NİNDE ÇOK UMRUMDAYDI ZATEN SENİN SEVMEN.ADAM DAHA KÜSMÜŞ DAĞIN HABERİ OLMAMIŞCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
BİR VANLI OLARAK BEŞİKTAŞDAN NEFRET EDİYORUZZZCevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır