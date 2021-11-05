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Beşiktaş Başkanı Çebi, engelli öğrenciye forma hediye etti

AA / Ahmet Özler - Haberler | Spor
Beşiktaş Başkanı Çebi, engelli öğrenciye forma hediye etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karabük'te engeli dolayısı ile evde eğitim gören lise öğrencisine takımının formasını gönderdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karabük'te engeli dolayısı ile evde eğitim gören lise öğrencisine takımının formasını gönderdi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi İsmail Aydın'ın koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve evde eğitim gören özel öğrencimizin okul müdürü Zafer Yılmaz, öğrencimiz ile Çebi'yi görüştürmüştür. Öğrencimiz Çebi'den forma isteğinde bulunmuş, Sayın Çebi, en kısa sürede takımın formasını öğrencimize ulaştırmıştır." denildi.

AA / Ahmet Özler - Spor Haberleri
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