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Beşiktaş Başkanı Çebi'den tranfer açıklaması: Bazı oyuncular gitmedikçe yenilerini alamayız

Divan Kurulu'nda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "İndirim yapmadıkları müddetçe, yeni arkadaşlara nasıl yer açacağız, bu bir handikap. Bunu bir başka takım nasıl yapıyor bilmiyorum. Mevcut kontratları iptal etmek veya indirim almaktan başka çarem yok" diye konuştu.

22.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:20

Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadrodaki yüksek maliyetli oyunculara dikkat çekerken futbolcuların yüzde 99'unun indirim talebini kabul etmediğini belirtti.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

"Maliyetleri fazla olan futbolcularımız var. İndirim alamadığımız yüzde 99 futbolcu var. Suçlamıyoruz ama bilgilendiriyorum. Bize 'Bir daha böyle bir kontratı hayatımız boyunca bulamayız, biz buradayız' cevabını verdiler. Ne yapabiliriz bilemiyoruz. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. İki yıl daha böyle devam edecek. Harcama limitimiz 30 milyon euro'lara indi. Ayrılan topçuların yerine yenilerini koyma şansımız yok. Bu oyuncular gitmediği sürece yeni isimleri nasıl kadromuza katarız bilmiyorum."

"BAŞKA ÇAREM YOK"

"İndirim yapmadıkları müddetçe, yeni arkadaşlara nasıl yer açacağız, bu bir handikap. Bunu bir başka takım nasıl yapıyor bilmiyorum. Biz Beşiktaşız, efendiyiz. Mevcut kontratları iptal etmek veya indirim almaktan başka çarem yok. Özümüze, gençlere dönmek zorundayız. Bu sebeple Sergen Hocamızdan destek istedik. Doğru söylemleri var. Altyapıdan futbolcu var da mı ben oynatmıyorum dedi. Haklı. Eski kaptanlarımızdan futbol adamı Mehmet Ekşi'yle el sıkıştım. Altyapıyı ona teslim ediyoruz. Sergen Hoca ile birlikte çalışacaklar. Gelecek günlerde altyapıyla ilgili projelerimizi açıklayacağız."

"PAOK MAÇINI KAZANACAĞIZ"

"PAOK maçını alacağız. Çok fazla siyasi polemik var ama spor kardeşlik demektir. PAOK ile kardeşliğimizi, kartal amblemi olduğunu, beraber bazı şeyleri paylaştığımızı ifade eden mektubu göndereceğiz. Biz efendi gibi gider maçımızı oynarız, oradaki oyunlardan korkutularak üzerimize bir baskı kurulmak isteniyor. Biz Beşiktaş'ız, cesuruz. Biz 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize de bir şey olursa arkamızda daha çok var. Hallederler."

Beşiktaş Başkanı Çebi'den tranfer açıklaması: Bazı oyuncular gitmedikçe yenilerini alamayız
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