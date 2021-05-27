Beşiktaş Başkanı Çebi'den itiraf: Bu sezon için şampiyonluk sözü vermeyeceğim

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a verdiği röportajda teklif gelen futbolcuların isimlerini açıkça verdi. Çebi, "Adem Ljajic, Ersin, Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin için teklifler aldık. Henüz verdiğimiz bir karar yok. Beklemedeyiz. Geçen sezon şampiyonluk için söz verdim, bu laf beni yordu. Bu kez aynı şeyi söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın hedefleri ve transferde izleyecekleri yolla ilgili bilgilendirmeler yaptı. A Spor'a konuk olan Çebi, çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"ÜZERİMİDEKİ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ"

"Hırs, istek ve inancın olduğu her yerde başarı geliyor. Bu sezon da Avrupa kupalarında büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Ülkemiz puan durumunda zor durumda. Öncelikle Beşiktaş'ı hak ettiği yere getirmek ve ülke puanına katkı getirecek maçlar kazanmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. TFF ve Bankalar Birliği'nin tasarruf çerçevesinde hareket edeceğiz. Bu sebeple işimiz kolay değil. Orada bizi zor günler geliyor. Bütçemizi iyi kullanmamız gerekiyor. Bütçemiz kötü olabilir. İyi futbolcuyu, iyi fiyatlara bulup oynatmak da meziyettir. Bunu bu sezon gösterdik.

"TAŞ TAŞ ÜSTÜNDE BIRAKMAM SÖZLERİ BUGÜN HALA GEÇERLİ"

Doğal bir tepki verdim o gün. Kasıtlı ve bilinçli olarak var ise tabii ki gereğini yaparız. O zaman niye burada oturuyoruz? Beşiktaş camiası bize emanet. Hatalar ayrı. Kasıtlı engellemenin olduğunu ifade edenlere cevap verdim ve o yüzden taş taş üstünde bırakmam dedim. Bu sözüm halen geçerli. İster bugün, ister yarın. İster Beşiktaş Başkanı, yöneticisi, taraftarı olayım.

"BİRÇOK TEKLİF VAR"

Ersin, Rıdvan, Larin'e talep var. Bize lazımlar ama şu an. Önce kadroyu kuracağız, emin olacağız. Önce almak plana bakıp, varsa imkanımız satıp gelir sağlamak. Her şeyi yapacağız. Bizim bir planımız var. Sözleşmeler, transferler. Kupaları aldık, müzemize koyduk ve döndük ofise. Planları uygulamaya başladık.

"ÜZERİMDE BASKI HİSSETTİM"

Geçen sene en zor şartlar altında 'Şampiyonuz, kimse tedirgin olmasın' dedim. Bu sezon bu sözü vermeyeceğim, şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Geçen sene verdiğim söz beni psikolojik olarak yordu, üzerimde baskı hissettim.

"ALKIŞLAMA KONUSUNDA ART NİYETLİ DEĞİLDİM"

Art niyetli söylemediğimden %100 eminim. Galatasaraylılar da biliyorlardır art niyetli olmadığımı. Herhalde motivasyon aracı olarak kullanmak istediler -ki, başka yere çektiler. Önce zaten Galatasaray'ı, Fatih hocayı övüyoruz. Ben de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u alkışlarım."

"ABOUBAKAR'I SUÇLAMAK AYIP OLUR"

Aboubakar'ın aidiyetini gördüğüm zaman, 30 maçı oynamama sebebini kimse bana söyleyemez. Ayıp ve günah olur. Çok uygun sözleşmesi vardı. Muhakkak ki başarı karşılığında biraz arttırılması gerekiyordu. Adı üstünde biraz. Kantarın topuzunu kaçırmaya niyetim yok. 30 maç oynayamamasının nedeni sakatlığından kaynaklı.