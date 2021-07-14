Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Yayıncı kuruluşun yaptığı doğru değil

Türk televizyon tarihinde ilk kez Süper Lig'in 4 büyük kulübünün başkanı birlikte aynı ekrana çıktı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayın ihalesi konusunda TFF'nin yanlarında olduğunu belirtirken yayıncı kuruluşun sıkıntılı bir ortam yarattığını belirtti. Çebi yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluşun yarattığı ortam sıkıntılı. Federasyon elinden geleni yapıyor ama sonuç yok. Bu rakamlar bizi çok yoruyor. 400 kere de olsa kapılarını çalacağız" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu HaberTürk TV yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

"FEDERASYON ELİNDEN GELENİ YAPIYOR AMA SONUÇ YOK"

Yayıncı kuruluşun sıkıntılı bir ortam yarattığını belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Bitmeyen yayın ihalesi sorunlarımızdan biri. Kulüplerin gelirlerinin erozyona uğradığını görüyoruz. Bu konuda federasyonun bize katkı vermeye çalıştığını biliyorum. Onları suçlamak da doğru değil. "Federasyondan taleplerimize yanıt alıyoruz, sayfalarca cevap geliyor ama olumlu yanıt alamıyoruz. İstek ve taleplerimiz yerine getirilemiyor. Federasyonun da bu durumda çok suçu yok. Yayıncı kuruluşun yarattığı ortam sıkıntılı. Federasyon elinden geleni yapıyor ama sonuç yok. Bu rakamlar bizi çok yoruyor. 400 kere de olsa kapılarını çalacağız" ifadelerini kullandı.

"YAYINCI KURULUŞ PASTAYI KÜÇÜLTÜYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise yayıncı kuruluş konusunda yaptığı açıklamada, "Son 4 senede Avrupa'daki ilk 5 ligin yayıncı gelirleri %7.5 artmış. Türkiye'de ise %27 inmiş. Biz neden her sezon bir indirimle muhatap olmak zorundayız? Bizim rahatsızlığımız; aynı gemide olmamız gereken federasyonun bu konuda zaman zaman yayıncı kuruluştan bile daha çok yayıncı kuruluşu savunuyor olması. Bunların nedenlerine girersek tartışmalar bambaşka yerlere ulaşabilir. İhaleye fesat karıştırma konuşulur ama öyle bir şey yaptıklarını düşünmüyorum. Galatasaray ve Kasımpaşa bildiriye imza atmadılar. Biz imzaladık. Şartlı olarak imzaladık. Avro deli gibi artıyor. Pandeminin verdiği etkiler var. Yayıncı kuruluş pastayı küçültüyor. Ligden düşme kalkınca pasta 21 takıma bölündü. Her sene hiçbir ödeme vaktinde yapılmıyor. Geçen seneden kalan ödemelerimiz var. Geçen sezon paraları alamadık, ligler başladı. Sus payı ödemesi yaptılar. 5., 10. hafta müzakereler hala devam ediyordu" dedi