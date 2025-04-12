Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Beşiktaş Rams Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş Rams Başakşehir Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Rams Başakşehir maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Rams Başakşehir maçı yayın bilgisi haberimizde!

BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Rams Başakşehir maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Rams Başakşehir maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Rams Başakşehir maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİRMAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Rams Başakşehir maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş ile Rams Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş 11'i:



Başakşehir 11'i:



BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Rams Başakşehir, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.