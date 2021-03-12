Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen Beşiktaş-Başakşehir maçında, siyah-beyazlılar ilk yarıda pas rekoru kırdı. 418 isabetli pas yapan Beşiktaş, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk yarılar itibariyle bir takımın yaptığı en yüksek isabetli pas sayısına ulaşarak tarihe geçti.

Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta Larin'in ilk yarının sonlarına doğru attığı gole kadar siyah-beyazlılar, Başakşehir savunmasını açmak için büyük uğraş verdi.

PAS REKORU

Cyle Larin'in 42. dakikadaki golü gelene kadar sürekli topa sahip olan Beşiktaş, Opta'nın verilerine göre ilk yarı sonunda toplamda 418 isabetli pasa ulaştı. Bu Opta'nın detaylı analize başladığı 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk yarılar itibariyle bir takımın yaptığı en yüksek isabetli pas sayısı olarak tarihe geçti.