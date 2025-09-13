Beşiktaş Başakşehir hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Başakşehir maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Başakşehir maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Başakşehir maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformundan canlı Beşiktaş Başakşehir maçını izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.