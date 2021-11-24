Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı! Ajax'a mağlup olan Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde grup sonuncusu oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'ne gitme umutlarını son maça taşımak isteyen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ajax'a 2-1 oldu. Temsilcimiz bu sonuçla grubunda sonuncu olmayı garantiledi ve Avrupa defterini kapattı.

HALLER MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 22. dakikada Ghezzal'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. İkinci yarıda Haller'i oyuna alan Ajax maçı adeta domine etti. 54 ve 69. dakikalarda Fildişi Sahilli futbolcunun golleriyle öne geçen Hollanda ekibi, Vodafone Park'tan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz grup sonuncusu olmayı garantilerken, Şampiyonlar Ligi'nde son maçını Almanya'da Borussia Dortmund'la oynayacak.

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