Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı! Ajax'a mağlup olan Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde grup sonuncusu oldu
Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla temsilcimiz grup aşamasında son maçlara girilirken sonuncu olmayı garantiledi ve Avrupa kupalarına veda etti.
Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'ne gitme umutlarını son maça taşımak isteyen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ajax'a 2-1 oldu. Temsilcimiz bu sonuçla grubunda sonuncu olmayı garantiledi ve Avrupa defterini kapattı.
HALLER MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 22. dakikada Ghezzal'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. İkinci yarıda Haller'i oyuna alan Ajax maçı adeta domine etti. 54 ve 69. dakikalarda Fildişi Sahilli futbolcunun golleriyle öne geçen Hollanda ekibi, Vodafone Park'tan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz grup sonuncusu olmayı garantilerken, Şampiyonlar Ligi'nde son maçını Almanya'da Borussia Dortmund'la oynayacak.
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