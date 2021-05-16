Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ:   İnancımızı hiç kaybetmedik
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ:   İnancımızı hiç kaybetmedik

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ:   İnancımızı hiç kaybetmedik
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek 16'ncı şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta büyük coşku yaşanırken, Asbaşkan Emre Kocadağ inançlarını hiç kaybetmediklerini söyledi.

SÜPER Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek 16'ncı şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta büyük coşku yaşanırken, Asbaşkan Emre Kocadağ inançlarını hiç kaybetmediklerini söyledi. Takımın kaldığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Bu inancımızı hep söyledik. Başından beri inancımızı kaybetmedik. Gerçekten bugün çok mutluyuz. Allah'a hamdolsun, bugünleri bize gösterdi. Zaman zaman sene başından beri konuşmalar yaptık, Beşiktaş'ın hakkını savunmak için Beşiktaş hakkında yorumlar yaptık. Hiç bir zaman rakibi hedef almadık. Rakip futbolcuları hedef almadık. Bazen hakemleri eleştirdik. Bugün sonuç çok güzel oldu. İnşallah seneye de futbolun güzelliklerini konuşacağız. Beşiktaş'ın mutlu olacağı bir sezon olur, buna inanıyorum. Seneye de yine buralarda olacağız. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da diğer takımların da taraftarları bu milletin insanı. Biz kimseyi incitmek için sözler söylemedik. Bizim ailemizde akrabalarımızda başka takım taraftarları var. Sergen hocamıza başından beri inanıyoruz. Sergen Yalçın da Ahmet Nur Çebi de Beşiktaş'ta hikayesi yarım kalan insanlar. Zamanında hak ettikleri değeri göremediler. Ahmet ağabeyle birlikte şampiyonluk yaşadık, ayrı kaldık ve geri dönüşümüz iyi oldu" dedi.

Kocadağ, otel önünde toplanan taraftarlarla şampiyonluk mutluluğunu da doyasıya yaşadı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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