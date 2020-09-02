Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?
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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?

Süper Lig'in başlamasına günler kala Beşiktaş hazırlık maçına çıkıyor. Antalyaspor'la karışılacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi ve The Land of Legends Cup Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta merak edildi.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?
02.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:35

Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalına devam ediyor. Beşiktaş be Antalyaspor da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, The Land of Legends Cup Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?

BEŞİKTAŞ -ANTALYASPOR NE ZAMAN?

The Land of Legends Cup yarı final Beşiktaş-Antalyaspor maçı 4 Eylül Cuma günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Antalyaspor maçı 21:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki maç, VODAFONE PARK, İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki maç Smart Spor ekranlarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Beşiktaş Antalyaspor ücretli yayın platformu olan Smart Spor'dan yayınlanacak.

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