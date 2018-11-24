Üçüncü Gol Geldi! Beşiktaş, Ankaragücü Karşısında
Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Osmanlı Stadında zeminin elverişsiz olması nedeniyle Kayseri'de oynanan maç saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.
CANLI ANLATIM
44' GOL! Güven Yalçın, Beşiktaş'ın 3. golünü attı.
40' Sakatlanan Gökhan Gönül, 40. dakikada yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.
27' GOL! Beşiktaş, Mustafa Pektemek'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.
23' GOL! Adem Ljajic'in golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.
17' Beşiktaş'ın golü iptal edildi. Vida'nın kafa vuruşunda Beşiktaş öne geçti ancak hakem VAR'a gitti, ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
12' Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Adem Ljajic'in topu üst direkten döndü.
1' Maç başladı. İki takıma da başarılar!
İLK 11'LER
MKE ANKARAGÜCÜ:
Korcan, Pinto, Yalçın, Alihan, Erdem, Faty, Djedje, Kenan, Bifouma, El Kabir, Kubilay
BEŞİKTAŞ:
Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven