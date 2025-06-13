Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 75-64 yendi. Beşiktaş Anadolu Efes yarı final maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş Anadolu Efes maçı son maç mı?

BEŞİKTAŞ FİBABANKA SERİDE DURUMU 2-2'YE GETİRDİ

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 75-64 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla seride durumu 2-2 yaptı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinin son maçı, 14 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Beşiktaş Fibabanka, özellikle Terry'nin pota altından sayılarıyla ilk 4 dakikayı 9-6 önde kapattı. Anadolu Efes, Larkin'in dış ve orta mesafeden basketleriyle rakibine karşılık verdi. Takımların boyalı alandan ve dış atışlardan skor ürettiği ilk çeyreği Beşiktaş Fibabanka, 23-18 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Nwora'nın orta ve dış mesafeden basketleriyle skor üretti. Beşiktaş Fibabanka ise Yiğit Arslan, Sleva ve Needham ile üç sayılık isabetler buldu. Siyah-beyazlılar, ikinci çeyreğin bitmesine 55 saniye kala Allman'ın boyalı alandan basketiyle farkı 8'e çıkardı: 36-42. Beşiktaş Fibabanka, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

Lacivert-beyazlılar, ikinci yarının başlarında pota altını etkili kullanarak farkı azaltmaya çalıştı. Çeyreğin ortalarında iki takım da top kayıpları yaşadı. Çeyreğin son saniyesinde Nwora, orta sahadan 3 sayılık isabet buldu ve son periyoda Beşiktaş Fibabanka'nın 55-52 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, 33. dakikada Oturu'nun boyalı alandan basketiyle 6-0'lık seri sonucu skoru eşitledi: 58-58. Hücumdaki etkinliğini artıran Beşiktaş Fibabanka, 36. dakikada Needham'ın basketiyle 9-0'lık seri yakaladı: 59-67. Oyunun son bölümünde hata yapmayan Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmayı 75-64 kazandı.

BEŞİKTAŞ ANADOLU EFES YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes,karşı karşıya gelecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı maç izlenebilecek.

Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçı, İstanbul'da, BJK Fibabanka Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 90-87 kazanmıştı. İkinci karşılaşmada rakibine 97-70 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, seride 1-1 beraberliği yakaladı. Üçüncü maçta sahadan 94-87 galip ayrılan Anadolu Efes seride bir kez daha öne geçse de Beşiktaş Fibabanka, 4. mücadeleyi 75-64 kazanarak yeniden 2-2 eşitliği sağladı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride yarın galip gelen takım, Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.