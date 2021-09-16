Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi

Haberler.com - Haberler | Spor

Siyah-Beyazlılar'da sakatlık haberleri peş peşe geliyor. Malatya maçında Vida, Teixeira ve N'Koudou'yu kayıp veren Beşiktaş'ta, Dortmund karşılaşmasında da Welinton sakatlandı. Brezilyalı stoperin uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandı.

Dortmund karşılaşmasında sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir dert daha. Alman ekibiyle oynanan maçta Welinton da sakatlandı.

Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi

"GERİLME SAPTANMIŞTIR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi

15 GÜN YOK

Welinton'ın sahalardan 15 gün kadar uzak kalacağı belirtildi. Tedavi ve kondisyon süreciyle bu süre toplamda 3 haftayı bulabilir.

Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi

Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi
Haberler.com - Spor Haberleri
Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir

Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir

 Almanlar, Beşiktaş'ın 20'lik kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi

Almanlar, Beşiktaş'ın 20'lik kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Berfu Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Cristiano Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş'a nazar değdi! Sakatlar kervanına şimdi de Welinton eklendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 19:06:35. #1.17#