SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama - Haberler
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SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılamaTaha AYHAN / MALATYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi.

İstanbul'dan saat 14.30'da kalkan özel uçakla saat 16.15'de Malatya Erhaç Havalimanı'na inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı. Oyunculara ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Meşaleler yakan taraftarlar takımı hava alanı çıkışına kadar uğurladı.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 13.30'da Malatya Stadı'nda oynanacak.

SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

SPOR Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Malatya, Spor, Güncel, Haber

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