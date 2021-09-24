Beşiktaş'a darbe üstüne darbe! Pjanic, Altay maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, deplasmanda Altay'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlar kervanına "Ressam" lakaplı Miralem Pjanic de katıldı. Böylece Ajax maçı öncesi Kara Kartal'da sakat futbolcu sayısı 11'e yükseldi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ta sakatlık kabusu Altay karşılaşmasında da sürüyor. Siyah-beyazlılarda takımın en önemli futbolcularından biri olan Pjanic, karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
SAKAT FUTBOLCU SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Beşiktaş'ta sakat futbolcu sayısı 11'e yükseldi. Siyah-beyazlılarda Pjanic, Altay'la oynanan maçta oyuna devam edemedi ve yerini Güven Yalçın'a bıraktı. 28 Eylül'de Ajax karşısına çıkacak siyah-beyazlılarda Vida, Welinton, Montero, Necip, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Alex Teixeira, Larin ve Batshuayi'nin sakatlıkları bulunuyor.
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