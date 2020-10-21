BESİAD'dan KARDEMİR'e ziyaret
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BESİAD'dan KARDEMİR'e ziyaret

21.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:50
BESİAD'dan KARDEMİR'e ziyaret

Bağlantı Elemanları Sanayi ve İşadamları Derneği (BESİAD) Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar'ı ziyaret etti.

Bağlantı Elemanları Sanayi ve İşadamları Derneği (BESİAD) Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar'ı ziyaret etti.

Şirkettin İstanbul ofisinde gerçekleşen ziyarette, KARDEMİR Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Furkan Ünal, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zafer Demirtaş, Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Remzi Topuk, üyeler Fatih Uysal, Gökhan Ulaşan ve Dernek Genel Sekreteri Semih Özölçer de yer aldı.

Tecdelioğlu, yıllık 1 milyon tonluk kapasitesi ve 700 bin tonluk üretim hacmiyle Türkiye'nin en önemli üretim alanlarından birisi olan bağlantı elemanları sektörünün, ülkenin ihracat kalemlerinde de ciddi bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Özellikle otomotiv sektörünün kalite ve sürdürülebilirlik konusunda çok hassas olduğunu belirten Tecdelioğlu, beklentilerinin bu yönde olduğunu aktardı.

Dernek üyelerinden Fatih Uysal ise yine otomotiv sektörüne vurgu yaparak, otomotiv alanında kazancın katma değerli olduğunu ancak buna karşılık hatalı ve kusurlu ürünlerin ise aynı oranda yüksek bedellere mal olduğunu dile getirdi.

Şirket Genel Müdürü Necdet Utkanlar, bağlantı elemanları sektörünün ihtiyaçlarını bildiğini ve KARDEMİR'in de bu ihtiyaçlara karşılık verebilecek güçte ve kabiliyette olduğunu belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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