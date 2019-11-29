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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066651 0,11
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

29.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066651 0,11
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010442 0,10
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056450 0,07
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023559 0,04
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037727 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016226 0,46
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014000 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066437 1,65
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045919 1,41
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032310 1,35
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028169 1,18
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077720 1,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014740 0,91
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025761 0,90
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044036 0,80
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021374 0,79
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028835 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018264 1,43
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012587 1,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019182 1,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027496 1,27
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,025222 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022168 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022979 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063131 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060069 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063700 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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