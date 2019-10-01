BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

01.10.2019 15:06

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036726 0,82 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,021215 0,48 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,027337 0,48 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,056365 0,48 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018604 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015654 0,19 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013585 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030696 0,84 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061589 0,37 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043775 0,32 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026991 0,22 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,116127 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013428 1,22 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016445 0,76 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,018134 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016955 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016327 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011531 1,06 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017320 0,96 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024688 0,93 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016847 0,63 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,018424 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024037 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043024 0,05 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021674 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059363 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,063837 0,05

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)