BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0367260,82MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0212150,48Cigna Finans Em.

01.10.2019 15:06
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0367260,82
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0212150,48
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0273370,48
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0563650,48
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0186040,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0156540,19
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0135850,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0306960,84
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0615890,37
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0437750,32
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0269910,22
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1161270,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0134281,22
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0164450,76
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0181340,74
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0169550,69
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0163270,68
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0115311,06
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0173200,96
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0246880,93
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0168470,63
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0184240,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0240370,05
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0430240,05
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0216740,05
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0593630,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0638370,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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