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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,01 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF", yüzde 3,99 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 3,76 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,01 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF", yüzde 3,99 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 3,76 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0269004,01
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2116103,99
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0805383,76
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2118563,73
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1873123,72
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0769563,70
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,1142883,63
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,2207933,63
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1352493,60
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1662903,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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