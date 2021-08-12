BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0867420,19Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0559920,18Fiba Em. ve Hay. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0867420,19
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0559920,18
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0358160,15
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0799400,13
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0467340,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0668570,43
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0572310,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0162080,66
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0894970,18
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF0,0272720,10
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0374230,08
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF0,0198320,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0097740,12
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0331320,06
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF0,0273070,06
VEM Para Piyasası EYF0,0748560,06
ZEM Para Piyasası EYF0,0302840,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0788000,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0776300,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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