BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,044464-0,08 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044464 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050903 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021284 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025958 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026881 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,019999 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018403 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,068746 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,026535 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025462 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024953 -0,03 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019184 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016183 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,013113 -0,22 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041044 -0,22 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041505 -0,22 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038940 -0,22 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025820 -0,22 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA