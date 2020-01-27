BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067967 -0,09
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
27.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067967
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070930
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041885
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025251
|-0,50
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,030560
|-0,29
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023139
|-0,26
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,028405
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,069188
|-0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,026576
|-0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,023113
|-0,12
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023133
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,017669
|-0,06
Kaynak: AA