BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

18.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:18
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2526223031
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,07553717
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,01220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4929272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,331161088
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2928262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,2916142
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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