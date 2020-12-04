BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

04.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:32
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,59 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,59 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,4026216794
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,33553025
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,33220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,5229263
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,221166056
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,06281710
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,5916160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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