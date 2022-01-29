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Bertolacci Kayserispor'a alışıyor

İhlas Haber Ajansı, Yüksel Yıkılmaz - Spor
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- Bertolacci Kayserispor'a alışıyor Kayserispor'un İtalyan futbolcusu Andre Bertolacci sarı-kırmızılı formayı giymek için çalışıyor.

ANTALYA (İHA) - - Bertolacci Kayserispor'a alışıyor

KAYSERİ - Kayserispor'un İtalyan futbolcusu Andre Bertolacci sarı-kırmızılı formayı giymek için çalışıyor.

Kayserispor'un ara transfer döneminde Karagümrük'ten transfer ettiği Andre Bertolacci, Antalya kampının en çalışkan isimlerinden birisi. Kayserispor formasını ilk olarak Kasımpaşa maçında giyen İtalyan futbolcu, Hatayspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Antalya'daki antrenmanların iyi geçtiğini ifade eden Andre Bertolacci, "Burada her şey çok güzel. Günde 2 antrenman ile çalışmalarımız devam ediyor. Atmosferimiz ve ortamımız çok güzel. Önümüzdeki Hatay maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Bertolacci Kayserispor'a alışıyor

Bertolacci Kayserispor'a alışıyor

İhlas Haber Ajansı / Yüksel Yıkılmaz - Spor

Kayserispor, Karagümrük, Antalya, İtalyan, Spor, Haber

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