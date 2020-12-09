Bernard Mensah'tan ırkçılığa tepki
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Bernard Mensah'tan ırkçılığa tepki

09.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:15
Bernard Mensah'tan ırkçılığa tepki

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırısına tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırısına tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Başakşehir'in dün akşam Fransa'da Paris Saint-Germain ile karşılaşmasında dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı saldırısına bir tepki de Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Bernard Mensah'tan geldi. 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından olayın fotoğrafını paylaşarak, saldırıyı kınadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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