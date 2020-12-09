Bernard Mensah'tan ırkçılığa tepki
Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırısına tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırısına tepki gösterdi.
Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Başakşehir'in dün akşam Fransa'da Paris Saint-Germain ile karşılaşmasında dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı saldırısına bir tepki de Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Bernard Mensah'tan geldi. 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından olayın fotoğrafını paylaşarak, saldırıyı kınadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı