Berna Gözbaşı'dan transfer yasağı açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Berna Gözbaşı'dan transfer yasağı açıklaması

14.01.2021 17:38 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:43
Berna Gözbaşı'dan transfer yasağı açıklaması

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, transfer yasağıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Transfer tahtamızın bütün ödemelerini yaptık, merak etmeyin" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, transfer yasağıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Transfer tahtamızın bütün ödemelerini yaptık, merak etmeyin" dedi.  

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medyadan kulübün transfer yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu. Kayserispor taraftarına müjde veren Gözbaşı, "Kayserisporumuzun gerçek taraftarları, transfer tahtamızın bütün ödemelerini yaptık, merak etmeyin. Geçmiş de temizlenecek, özlenen Kayserispor'a da kavuşulacak. Herkes üzerine düşeni yapar, kuşkumuz yok. Pozitif olalım. Bu kulüp hepimizin" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Vladimir Putin Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Cansu Dere Ajda Pekkan
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar İzmir Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berna Gözbaşı'dan transfer yasağı açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 17:44:50. #1.15#
title