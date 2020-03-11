SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Berke Özer'den yetiştiği Altınordu'ya ziyaret - Spor
Berke Özer, Altınordu, Belçika, Futbol, Spor

Berke Özer'den yetiştiği Altınordu'ya ziyaret

ALTINORDU'dan geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olup, sarı-lacivertlilerin bu sezon Belçika'nın KVC Westerlo ekibine kiralık gönderdiği kaleci Berke Özer, yetiştiği Altınordu Futbol Akademisi'ne (ALFA) konuk oldu.

11.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:21
Berke Özer'den yetiştiği Altınordu'ya ziyaret

ALTINORDU'dan geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olup, sarı-lacivertlilerin bu sezon Belçika'nın KVC Westerlo ekibine kiralık gönderdiği kaleci Berke Özer, yetiştiği Altınordu Futbol Akademisi'ne (ALFA) konuk oldu. Geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle Türkiye'de tedavi gören 19 yaşındaki file bekçisi, Başkan Seyit Mehmet Özkan'la bir araya gelip hasret giderdi. Başkan Özkan'ın elini öpen, akademi oyuncularına baklava ikram ederek, eski antrenörleri ve akademideki personel ile tek tek merhabalaşan Berke Özer, duygu dolu anlar yaşadı.

"Berke'yi gördüğüm anda aklıma küçüklüğü geldi" diyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Futbolcu yetiştirmenin en anlamlı tarafı işte bu. Berke'yi çok sıkı şekilde takip ediyorum. Berke, hem A Milli Takım'da hem de Avrupa'nın en iyi ekiplerinin kalesinde değişmez isim olacak. En büyük hayalim, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Berke Özer gibi oyuncuların, futbol kariyerlerini tamamladıktan sonra Altınordu armasına katkı vermeye devam etmeleridir" dedi.

Kişisel gelişiminde Seyit Mehmet Özkan'ın çok önemli rolü olduğunu ifade eden Berke Özer ise şunları söyledi: "Altınordu'dan ayrılırken akademide daha ne yapılabilir ki diye düşünüyordum. Bugün ise bambaşka bir boyuta ulaştığını gördüm. ALFA, Türk gençlerine verdiği emeğin karşılığını, kısa sürede çok sayıda oyuncu yetiştirerek alacak, buna inanıyorum. Bu başarı asla tesadüf değil. Türk gençleri adına, başkanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Spor
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Spor
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Spor
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Spor
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Spor
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Spor
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Dilek Yaman Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Mart Futbol Koronavirüs
Şu an buradasınız: Berke Özer'den yetiştiği Altınordu'ya ziyaret - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:17:35. #1.15#