Berke Özer'den Duygusal Paylaşım: Mahalle Arasında Volkan Olan O Küçük Çocuğum Ben

Fenerbahçe Altınordu'da forma giyen 2000 doğumlu kaleci Berke Özer'i kadrosuna kattı.

Genç yıldız transferin resmi kulüp hesaplarından duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İŞTE BERKE'NİNINSTAGRAMDAN YAPTIĞI O PAYLAŞIM:

Çocukken mahalle arasında Engin olan, Rüştü-Volkan olan o küçük çocuğum ben... Hep hayallerinin peşinden koşan... Ve bugün artık hayatımda yepyeni bir dönem başlıyor... Futbolun Robert Koleji @altınordufk'dan mezun olup, okul defterime karakalemle logosunu ezbere çizdiğim @fenerbahce'deyim...

Tarif edilemez duygular yaşıyorum...

Ne yazsan, ne söylesem bilemiyorum...

Bir iki kelimeden sonra aklıma hep hayallerinin peşinden koşan Fenerbahçeli o küçük çocuk geliyor... Galiba susmak en güzeli...

Üzerimde büyük emekleri olan başka başkanım Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese ama herkese çok teşekkür ederim... Ve Fenerbahçe... Göğsümde armanın ne kadar değerli olduğunu o küçük çocuk gibi hiç bir zaman aklımdan çıkarmayacağım

BERKE ÖZER KİMDİR?

25 Mayıs 2000 İzmir Konak doğumlu. 16 yaşındaki kaleci bu sezon Altınordu A takımı ile TFF 1. Lig'de 2 maça çıktı. 1.90 boyundaki kaleci ile bir ara Manchester City'nin ilgilendiği yazılmıştı. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta forma giydi ve kalesinde 4 gol gördü. 17 kez çeşitli kategorilerde milli oldu.