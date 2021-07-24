Bergama'dan kaleci transferi
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Bergama'dan kaleci transferi

Bergama'dan kaleci transferi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, geçen sezon Ağrı 1970'te forma giyen kaleci Mustafa Gürbüz'le anlaştı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, geçen sezon Ağrı 1970'te forma giyen kaleci Mustafa Gürbüz'le anlaştı. Mersin İdmanyurdu altyapısında yetişen 27 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon 3'üncü Lig'de ilk yarıda Yeşilyurt Belediyespor'da 7 maça çıkarken, ikinci devrede 14 karşılaşmada Ağrı ekibinin kalesini korudu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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