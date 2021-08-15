Bergama'da imzalar sürüyor
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Bergama Belediyespor, Erbaaspor'dan forvet Yunus Ünsal'ı da renklerine bağladı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Bergama Belediyespor, Erbaaspor'dan forvet Yunus Ünsal'ı da renklerine bağladı. Kırmızı lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Yunus, kariyerinde daha önce Muğlaspor, Bayburt Özel İdare, Kozan Bld, Nazilli Bld formalarını da giydi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı