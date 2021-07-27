Bergama'da imzalar sürüyor

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yönetim ve teknik direktörünü belirledikten sonra transfer harekatına başlayan Bergama Belediyespor, Altay'dan genç orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir'i kiraladı.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yönetim ve teknik direktörünü belirledikten sonra transfer harekatına başlayan Bergama Belediyespor, Altay'dan genç orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir'i kiraladı. Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu yine 3'üncü Lig'de Fethiyespor'da kiralık olarak geçirdi. Daha önce 2'nci Lig'de Mamak FK'da da kiralık oynayan Murat Berkan, geçen sezon Fethiye'de 9 lig maçında görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı