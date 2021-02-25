Bergama Belediyespor - Muğlaspor: 2-2
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Bergama Belediyespor - Muğlaspor: 2-2

25.02.2021 15:34 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:38
Bergama Belediyespor - Muğlaspor: 2-2

STAT: Bergama 14 EylülHAKEMLER: Talha Öztürk (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Murat Şimşek (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (x) - Volkan (xx), Furkan (xx), Ali Aydın (xx), Halil İbrahim (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 77 Kerem x), Fatih (xx) (Dk.

STAT: Bergama 14 Eylül

HAKEMLER: Talha Öztürk (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Murat Şimşek (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (x) - Volkan (xx), Furkan (xx), Ali Aydın (xx), Halil İbrahim (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 77 Kerem x), Fatih (xx) (Dk. 89 Ömer), Emre (xxx), Halil Yılmaz (xx), Ali Öztürk (xx), Semih (x) (Dk. 70 Batuhan x)MUĞLASPOR: Barış (x) - Bülent (x) (Dk. 61 Ender x) (Dk. 70 Emirhan x), Muhammet Mustafa (xx), Taner (x) (Dk. 46 Muhammed Emel x), Emre (xx), Ömer Faruk (xx), Fatih (x) (Dk. 46 Gürkan x), Burçin (xx), İbrahim Can (xx), Osman (xx), Volkan (xxx) (Dk. 89 Atakan)GOLLER: Dk. 3 ve Dk. 19 Volkan (Muğlaspor) - Dk. 45 ve Dk. 51 (Pen.) Emre (Bergama Bld)

SARI KARTLAR: Halil Yılmaz, Halil İbrahim (Bergama) - Osman, Ömer Faruk (Muğlaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, 23'üncü hafta mücadelesinde evinde 2-0 geriye düştüğü maçta son sırada yer alan Muğlaspor'la 2-2 berabere kaldı. Konuk Muğlaspor, 3'üncü ve 19'uncu dakikada Volkan'ın golleriyle 2-0 öne geçerken, Emre'nin 45'inci dakikadaki golüyle farkı 1'e indiren Bergama, aynı futbolcunun 51'inci dakikada penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. İzmir ekibi teknik direktör Nadir Arıkan yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla galibiyet hasreti 5 maça yükselen Bergama Belediyespor 23, sezon boyunca tek galibiyet alabilen, 3 puan özlemi 15 haftaya çıkan Muğlaspor ise 11 puana ulaştı. Son sıradan kurtulamayan Muğla, kümede kalma umutlarını tüketmeyi sürdürdü.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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