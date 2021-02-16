Bergama Belediyespor-Modafen maçına kar engeli
16.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:08
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta yarın oynanması planlanan Bergama Belediyespor-Modafen karşılaşmasının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri tarihe ertelendiği bildirildi.
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta yarın oynanması planlanan Bergama Belediyespor-Modafen karşılaşmasının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri tarihe ertelendiği bildirildi.
Bergama Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Modafen ekibinin Susurluk'taki kar yağışı nedeniyle Bergama'ya ulaşamadığı belirtildi.
Karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği ileri bir tarihte oynanacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin