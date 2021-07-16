Bergama Belediyespor'da yeni dönem
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Bergama Belediyespor'da yeni dönem

Bergama Belediyespor'da yeni dönem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'un bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda kulüp başkanlığına Bilir Altay getirildi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'un bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda kulüp başkanlığına Bilir Altay getirildi. Bilir Altay başkanlığındaki İzmir ekibinin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, Gürsel Öztaş, Hasan Kaya, Hüseyin Geyikli, İbrahim Koç, Mustafa Yazıcı, Onur Kayalıoğulları, Ömer Karakaya, Serdar Bahçıvan, Şerif Topal, Ziya Özdalkıran. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kongrede kulüp başkanlığı görevini tamamlayan Hasan Canoğlu'na plaket verdi.

Bergama Belediyespor'da yeni dönem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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