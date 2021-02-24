Bergama Belediyespor'da teknik direktörlüğe İbrahim Nadir Arıkan getirildi
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Bergama Belediyespor'da teknik direktörlüğe İbrahim Nadir Arıkan getirildi

24.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:22
Bergama Belediyespor'da teknik direktörlüğe İbrahim Nadir Arıkan getirildi

İZMİR (AA) İzmir'de teknik direktör Behram Üstünle yolları ayıran Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bergama Belediyespor, İbrahim Nadir Arıkan'la anlaştı.

İZMİR (AA) İzmir'de teknik direktör Behram Üstünle yolları ayıran Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bergama Belediyespor, İbrahim Nadir Arıkan'la anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Teknik direktör olarak 2010-2011'de Süper Lig'de Samet Aybaba'nın, 2014-2015'te ise Mustafa Bahadır'ın yardımcılığını üstlenen 48 yaşındaki teknik patron Cüneyt Biçer'in yardımcısı olarak 2017'de Altay'da, geçen sezonda Turgutluspor'da şampiyonluk yaşayan İbrahim Nadir Arıkan'la anlaştık."

Akın 25 Şubat'ta Bergama 14 Eylül Stadında Muğlaspor maçında takımın başında sahaya çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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