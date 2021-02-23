Bergama Belediyespor'da Behram Üstün dönemi sona erdi
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Bergama Belediyespor'da Behram Üstün dönemi sona erdi

23.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:42
Bergama Belediyespor'da Behram Üstün dönemi sona erdi

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, teknik direktör Behram Üstün'le yollarını ayırdı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, teknik direktör Behram Üstün'le yollarını ayırdı.

Bergama Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Behram Üstün'le karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi. Üstün'e takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Bergama Belediyespor, Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 22 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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