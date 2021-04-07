Bergama Belediyespor: 0-1
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Bergama Belediyespor: 0-1

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
Bergama Belediyespor: 0-1

STAT: Minareli Çavuş Spor TesisleriHAKEMLER: Erhan Kaya, Ömer Yüzer, Selçuk KaplanBURSA YILDIRIMSPOR: Mehmet Mert Pala, Kerem Az, Mehmet Kalkan, Ramazan Erarslan, Osman Demir (Dk. 85 Kemal Uzuntepe), Muhammet Öz (Dk. 85 Hacı Şükrü Çiçek), Batuhan Tunçay (Dk. 46 Tuğkan Kamışoğlu), Doğacan Diker (Dk.

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Erhan Kaya, Ömer Yüzer, Selçuk Kaplan

BURSA YILDIRIMSPOR: Mehmet Mert Pala, Kerem Az, Mehmet Kalkan, Ramazan Erarslan, Osman Demir (Dk. 85 Kemal Uzuntepe), Muhammet Öz (Dk. 85 Hacı Şükrü Çiçek), Batuhan Tunçay (Dk. 46 Tuğkan Kamışoğlu), Doğacan Diker (Dk. 73 Berke Yılmaz), Hüseyin Atalay (Dk. 63 Hacı Mustafa Karabulut), Furkan Fehmi Güneş, Hüseyin ÇelikBERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman Kasap, Volkan Özcan, Ali Aydın, Furkan Kopuz, Mehmet Can Kocabaş, Oğuzhan Nemli (Dk. 46 Kerem Dönertaş), Barış Güner (Dk. 90+1 Lokman Erdoğan), Mustafa Çalışkan (Dk. 63 Ömer Kuşan), Halil Yılmaz, Egemen Zengin (Dk. 90+1 Mehmet Vural), Ali Öztürk (Dk. 82 Emre Pehlivan)GOL: Dk. 73 Ömer Kuşan (Bergama Belediyespor)SARI KARTLAR: Osman Demir, Tuğkan Kamışoğlu (Bursa Yıldırımspor)Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup mücadelesine Bursa Yıldırımspor, sahasında Bergama Belediyespor'a ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle 1-0 yenildi.18'inci dakikada Bergama Belediyespor'da Furkan Kopuz'un yaklaşık 35 metreden yaptığı sert vuruşta kaleci Mehmet, iki hamlede topun sahibi oldu.21'inci dakikada gelişen Bursa Yıldırımspor atağında Doğacan Diker'in ceza sahasına doğru gönderdiği topa savunma ters kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Süleyman'da kaldı.73'üncü dakikada Bergama Belediyespor öne geçti. Savunma arkasına doğru uzun atılan topta, kalesinden açılan Mehmet ile savunmacı Osman Demir çarpışırken, boşta kalan topu alan Ömer Kuşan ilerleyerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.84'üncü dakikada Bursa Yıldırımspor gole yaklaştı. Sol kanattan Furkan Fehmi Güneş'in ortasında Hacı Mustafa Karabulut kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından auta yöneldi.Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bergama Belediyespor: 0-1
Bergama Belediyespor: 0-1
Bergama Belediyespor: 0-1
Bergama Belediyespor: 0-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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