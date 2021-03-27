Berat Kandili dualarla idrak edildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'de başta tarihi Fevziye ve Orhan Camileri olmak üzere kentteki birçok camide Berat Kandili idrak edildi.
Kocaeli'de başta tarihi Fevziye ve Orhan Camileri olmak üzere kentteki birçok camide Berat Kandili idrak edildi.
Vatandaşlar kandil dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim dinledi.
Camilerdeki kandil programları yatsı namazı öncesi yapılan duanın ardından sona erdi.
Kovid-19 önlemleri kapsamında vatandaşların maske taktığı ve mesafe kuralına uyduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş