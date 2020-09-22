Benzine indirim
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Benzine indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş indirim yapıldı.

Benzine indirim
22.09.2020 19:28 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:40

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,85 liradan 6,66 liraya, Ankara'da 6,93 liradan 6,74 liraya, İzmir'de ise 6,95 liradan 6,76 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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