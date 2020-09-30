Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
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Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

30.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:37

Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzine 14 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,92 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları (6)
EMİR: Teşekkürler AKP teşekkürler AKP
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ASMİN: dolara, kura bakmiyorum.
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APACHE: Doların yükselmesi benim için önemli değil, hiç bakmıyorum bile..,:)). :)) demişti...
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