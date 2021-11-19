Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam geldi! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi sonrası dolar hızlı bir yükselişe geçti. Piyasalarda yaşanan kur artışı Türkiye'de fiyatlara yansımaya başladı. Dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üçlü zam geldi.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Oto gaza 45, motorine 50, benzine ise 52 kuruş zam geldi. Söz konusu zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gece yarısından sonra fiyatlara yansıyacak üçlü zam öncesi vatandaşlar soluğu akaryakıt istasyonlarında aldı. Akaryakıtı zamlı almak istemeyenler, istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 8,13'ten satılan benzinin litresi 8,65'e yükselecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,22'den 8,74'e çıkacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,22'den 8,72'ye, Ankara ve İzmir'de 8,31'den 8,81'e yükselecek. LPG oto gazın fiyatı ise İstanbul'da 6,90'dan 7,35'e, İzmir'de 6,78'den 7,23'e, Ankara'da ise 6,93'ten 7,38'e çıkacak.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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