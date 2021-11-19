Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam geldi! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu
Doların zirve yapmasından sonra benzin, motorin ve LPG oto gaza büyük zamlar geldi. Gece yarısından sonra fiyatlara yansıyacak zamlar öncesi ise vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi sonrası dolar hızlı bir yükselişe geçti. Piyasalarda yaşanan kur artışı Türkiye'de fiyatlara yansımaya başladı. Dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üçlü zam geldi.
Oto gaza 45, motorine 50, benzine ise 52 kuruş zam geldi. Söz konusu zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Gece yarısından sonra fiyatlara yansıyacak üçlü zam öncesi vatandaşlar soluğu akaryakıt istasyonlarında aldı. Akaryakıtı zamlı almak istemeyenler, istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 8,13'ten satılan benzinin litresi 8,65'e yükselecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,22'den 8,74'e çıkacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,22'den 8,72'ye, Ankara ve İzmir'de 8,31'den 8,81'e yükselecek. LPG oto gazın fiyatı ise İstanbul'da 6,90'dan 7,35'e, İzmir'de 6,78'den 7,23'e, Ankara'da ise 6,93'ten 7,38'e çıkacak.
2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL— Haberler (@Haberler) November 19, 2021
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