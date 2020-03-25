Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Fenerbahçe'den ayrılırken alacakları nedeniyle FIFA'ya başvuran Yassine Benzia'ya iyi haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları Cezayirli oyuncuya geri ödeyecek.

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Yassine Benzia, sarı-lacivertli kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle FIFA'ya şikayette bulunmuştu.

TRT Spor'da yer alan habere göre 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. FIFA'nın aldığı karara göre sarı-lacivertli kulüp oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları, Benzia'ya geri ödeyecek.

FENERBAHÇE, 840 BİN EURO ÖDEME YAPACAK

Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin Euro ödeme yapacak. Benzia, sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 maçta 2 asiste imzasını atmıştı. Cezayirli futbolcu Fransa Ligue 1 takımlarından Dijon'da forma giyiyor.