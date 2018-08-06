Benkiran'dan Fas Kralına "Samimi Adamların Yok" Yorumu

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Fas Kralı 6'ncı Muhammed'e hitaben, "Senin tek eksiğin yanında samimi adamların olmamasıdır." dedi.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) 14'üncü Gençlik Kongresinde konuşan Benkiran, ülkesinin her şeyden önce doğru sözlü insanlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Eski Başbakan Benkiran, Fas Kralına, "Senin tek eksiğin yanında samimi adamların olmamasıdır." ifadelerini kullandı.

"Herkes biliyor ve herkes susuyor. Bir kısmı korkudan bir kısmı da çıkarlarından" şeklinde konuşan Benkiran, partisini işaret ederek karşılıksız ve şantajsız krallığın yanında olduğunu belirtti.

Benkiran, "Bizler, referansı İslam ve anayasa olan, çağı yaşayan krallığın yanındayız." diyerek krallığın çağa uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Partinin üst düzey isimlerinden Abdulaliy Hamiyuddin'in, "Krallık bu haliyle gelişme ve kalkınmaya engel oluyor." şeklindeki ifadelerini eleştiren Benkiran, "Krallığın kalkınmanın önünde engel olduğunu söylemene müsaade etmeyiz. Bilakis Krallık Allah'tan sonra gelir ve birlik, istikrar ve gelişmenin garantisidir." diye konuştu.

Benkiran, Krallığın yağcılığa ihtiyacının olmadığını ancak ülkede zor zamanlarda onunla birlikte hareket eden, ıslahatlarla ilgili ona katkıda bulunan bir yetkiliye gereksinim duyduğunu ifade etti.

Kralla her konuda anlaşmak zorunda olunmadığını hatırlatan Benkiran, ancak kralın halkı tarafından sevilen ve ülkenin hayrını isteyen biri olduğuna dikkati çekti.

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski lideri Benkiran, Kasım 2011'deki parlamento seçimleri sonrasında 29 Kasım 2011'de başbakan oldu. Benkiran, 2017'de hükümeti kurmayı başaramayınca Kral 6. Muhammed kabineyi kurma görevini aynı partiden Sadettin Osmani'ye vermişti.