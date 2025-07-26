Benfica - Fenerbahçe maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE! Jhon Duran, Kerem Aktürkoğlu'na karşı! Benfica - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı hazırlık mücadelesi büyük heyecan yaratıyor. Jhon Duran ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız isimlerin sahada olması beklenen karşılaşmanın yayın bilgisi ve başlama saati taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Benfica – Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

BENFİCA -FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Portekiz kampında devam ediyor. Sarı-lacivertliler, prestijli Eusebio Kupası kapsamında 26 Temmuz Cumartesi günü Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı.

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BENFİCA -FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip edeceği Benfica – Fenerbahçe maçı, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı ayrıca Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi dijital yayın servisleri üzerinden izlemek mümkün olacak.