Benfica Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde Portekiz ekipleriyle bugüne dek 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 5'ini galibiyetle tamamlayan temsilcimiz, 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılırken, 6 müsabakada ise rakiplerine boyun eğdi. Fenerbahçe'nin Avrupa serüvenindeki ilk Portekiz rakibi ise yine Benfica olmuştu.

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile oynayacağı kritik mücadelede düdük çalacak isim belli oldu. Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleşecek karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'e, Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise David Šmajc olacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvasında sahne alacak olan Benfica – Fenerbahçe karşılaşması, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yer alan ve "ışık stadyumu" anlamına gelen Estádio da Luz'da oynanacak. Benfica'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan bu stadyum, futbol atmosferiyle dikkat çekiyor.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesi, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kaderini belirleyecek bu önemli maç, yalnızca TRT 1'den değil; Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek. Maç yayını, çevrim içi olarak mobil cihazlar ve internet bağlantılı televizyonlarda da ücretsiz şekilde takip edilebilecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, çeşitli yayın platformları üzerinden izleyicilere ulaşmaya devam ediyor. Kanal, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan yayın yapacak. Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve çevrim içi seçenekleriyle de geniş izleyici kitlesine erişim sağlayacak.

