"Ben olsam Mesut'un heykelini dikerim" diyen Mustafa Cengiz'den Erencan tepkisi: Şark kurnazlığı yapıyorlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini değerlendirdi ve "Adam 18 milyon euro alıyor ama 3 milyona tuttuğu takıma gidiyormuş. Ben olsam o adamın heykelini dikerim" dedi. Cengiz ayrıca, Erencan Yardımcı'nın 4.2 milyon TL'lik transfer bedeli eleştirilerine tepki gösterdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in heykelini dikmesi gerektiğini ifade ederek maliyet göndermesi yapan başkan Mustafa Cengiz, "Ben kendimi değerlendiremem. Fakat, menajerlerin gazına gelip ortalığı ayağa kaldırmayın. Bugün varız, yarın yokuz. Oylarınızla seçtiğiniz insanlara güvenin. Bir şey demiyorum. Millet alıyor. Adam 18 milyon euro alıyor ama 3 milyona tuttuğu takıma gidiyormuş. Ben olsam o adamın heykelini 50 metreye bir stadın önüne dikerim" şeklinde konuştu.

"ŞARK KURNAZLIĞI YAPIYORLAR"

Mustafa Cengiz, 19 yaşındaki futbolcu Erencan Yardımcı'nın 400 bin euro bedelle Boluspor'a transfer olması sonrasında yapılan eleştiriler hakkında da konuştu.

Transfer süreci hakkında konuşan başkan Mustafa Cengiz, "Erencan, konusunda çok ayıp ediyorlar, 1-2 tweet gördüm rakiplerin taraftarlarından. Siz diyorlar, 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsura nasıl yolladınız. Transfermarkt mı oldun, orada da şüpheler var. Siz 100 bin euroluk, menkul gibi değerlendiriyorlar, 4 milyon 200 bine nasıl sattınız diyor. Euro mu, TL mi rakam yok, belirsiz. Köylü kurnazlığı, şark kurnazlığı. Köylüler efendimiz ama benim kastım başka. 400-500 bin euroya neden Erencan'ı sordunuz. O da bizim geleceğimiz. Çünkü, oynamak istiyorlar. U16-17 kalktı, rezerv lig harekete geçemedi. Bu futbolcular paslanacak ölecek. Boluspor'da oynarım diyor gidiyor. Öbür Erencan ben Eyüp'te oynarım, forvette boşluk var diyor." dedi.

"BEDAVA VERDİK, KİMSE SORMADI"

Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram'ı bedava verdiklerini ve kimsenin bir şey sormadığının altını çizen Mustafa Cengiz, "Erencan, hocamızın gelecekleri. Biz bunlara dayanarak Ozan Kabak gibi ilerliyoruz. Bizim en büyük güvencemiz bu gençler. Evvelsi gün bana bir futbolcu geldik. 21 kişilik kadromuzda olan bir futbolcu. Biz bu oyuncuyu, Boluspor'a bedava verdik. Ali Yavuz Kol'u da bedava verdik. 1 kişi sordu mu, rakiplere soruyorum, bizim müzmin muhaliflere soruyorum, onlara da Allah selamet versin. 1 kişi sordu mu Emin Bayram neden bedava Boluspor'a gitti?" şeklinde konuştu.

"G.SARAY LİMİTLERİN İÇERİSİNDE KALDI"

Galatasaray'ın limitlerin içerisinde kalarak transferler yaptığını dile getiren Mustafa Cengiz, "Yok kardeşim. Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum, ben TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da sordum. 21 kulüp var. Hepsi dinliyor. Açıklayın dedim. Hayır hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsur, öbürünün 350 küsur limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim." ifadelerini kullandı.